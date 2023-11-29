Вперше Василя Стефанюка викрили на сутенерстві у 2020 році

У Луцьку за сутенерство втретє судили колишнього гінеколога Василя Стефанюка. За чергове втягнення жінок у проституцію йому призначили п’ять років та три місяці ув’язнення. Нагадаємо, що вперше чоловіка викрили в 2020 році, але після цього він далі продовжував займатись сутенерством, незважаючи на кримінальні справи та вироки.

Зазначимо, що Василь Стефанюк вже має два вироки за втягування жінок у проституцію. Вперше його судили в 2020 році, тоді він відбувся трьома роками іспитового терміну. Також його звільнили з луцького пологового будинку. Але після цього поліція знову викрила чоловіка на сутенерстві. Вирок щодо другої справи чоловік отримав 21 листопада цього року: на цей раз йому призначили реальне покарання, п’ять років тюрми.

Відомо, що вже після другого викриття Василь Стефанюк далі займався звідництвом. Відтак у січні 2023 року поліція відкрила щодо чоловіка третю справу. Слідчі з’ясували, що екс-лікар організовував платні зустрічі для чотирьох повій. Всього зафіксували 14 таких випадків. Вирок щодо цієї справи суд виніс у вівторок, 28 листопада, повідомила прес-служба прокуратури Волині.

«Суд визнав 57-річного волинянина винуватим у вчиненні повторно сутенерства (ч.2 ст. 303 ККУ). Суд призначив йому покарання у виді п'яти років та трьох місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. При призначенні покарання суд взяв до уваги попередні судимості.

Зауважимо, що наразі Василь Стефанюк перебуває під домашнім арештом. Вирок поки не набрав законної сили, чоловік може подати апеляцію.

