Затримали чоловіка під час передачі йому чатсини коштів

У Тернополі викрили колишнього правоохоронця, який за 10 тис. доларів обіцяв зняти з військового обліку чоловіків за станом здоров'я. Тернополянин запевняв, що може вплинути на рішення військово-лікарської комісії при військкоматі. Чоловіка затримали при передачі частини неправомірної вигоди.

Клієнта тернополянин підшукав в соціальних мережах. Чоловіка призовного віку колишній правоохоронець запевнив, що за 10 тис. доларів США зможе виготовити для нього так званий «білий квиток», повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п'ятницю, 25 серпня.

«Зловмисник запевнив чоловіка, що може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для отримання документів про зняття з військового обліку через стан здоров’я. Це б дало змогу чоловіку виїхати з України офіційно», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Оперативники управління Департаменту внутрішньої безпеки Тернопільщини та працівники СБУ викрили колишнього правоохоронця під час передачі частини грошей – 5 тис. доларів США.

Наразі слідчі поліції Тернопільщини оголосили чоловіку про підозру за двома статтями – ч. 1 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом). Тернополянину загрожує до восьми років позбавлення волі.