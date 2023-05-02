Окрім умовного ув'язнення Вовчука зобов'язали сплатити штраф у 17 тис. грн

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому голові ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петру Вовчуку покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі. Про вирок повідомив у вівторок, 2 травня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко виданню «Слово і діло».

За його словами, директор-утікач, який народився у Львові, також не зможе обіймати певні посади протягом трьох років. Петру Вовчуку встановили трирічний іспитовий строк та зобов'язали його періодично з'являтися для реєстрації. Також з підприємця, який завдав компанії збитків на 60 млн доларів, стягнули штраф у 17 тис. грн.

Нагадаємо, розслідування щодо корупційної схеми Вовчука розслідували НАБУ та САП з липня 2016 року. За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ разом з Петром Вовчуком організували корупційну схему, по якій зерно, що належить держкомпанії, через ряд суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. В результаті компанія не отримала понад 60 млн доларів.

У квітні 2018 року Вовчука оголосили в розшук. Підприємець втік до Литви, де його затримали у жовтні 2019 року у Вільнюсі. Після рішення про екстрадицію чоловік намагався його оскаржити, заявив про небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Лише в березні 2023 року колишнього голову ДПЗКУ екстрадували в Україну.