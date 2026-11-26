Командира звільнили з посади та перевели в розпорядження командування Повітряних Сил України

Правоохоронці викрили командира військової частини на Хмельниччині, який залучав підлеглих до ремонту автомобілів замість виконання завдань із ППО. Про це у четвер, 26 листопада, повідомили пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, із серпня по листопад 2026 року полковник використовував трьох військовослужбовців для ремонту придбаних ним у США автомобілів. Замість виконання службових обов’язків сержант і двоє водіїв роти матеріально-технічного забезпечення працювали на приватній СТО, облаштованій командиром у селі Давидківці Хмельницького району.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Щоб приховати відсутність підлеглих на службі, командир наказував включати їх до складу мобільної вогневої групи, призначеної для знищення повітряних цілей. Водночас на підставі неправдивих даних у документах військовослужбовці продовжували отримувати зарплату.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час обшуків правоохоронці вилучили три автомобілі, 11 кузовів ввезених з-за кордону авто, двигуни, запчастини, документи, комп’ютери, а також 35,3 тис. доларів, 136 тис. грн і 4,6 тис. євро. На території СТО також виявили військове спорядження, гранати та елементи боєприпасів.

Командира підозрюють в організації ухилення підлеглих від виконання обов’язків військової служби. Двох його підлеглих також судитимуть.

Третій військовий, причетний до схеми, помер незадовго до викриття. Його знайшли вдома з вогнепальним пораненням, завданим зі службової зброї. Обставини смерті розслідує поліція, зокрема перевіряється версія доведення до самогубства.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Командира звільнили з посади та перевели в розпорядження командування Повітряних сил України (тимчасове звільнення з посади без втрати статусу військового – ред.). Розмір завданих державі збитків встановить експертиза.