Дениса Капустіна нагородили орденом Богдана Хмельницького

Командира «Російського добровольчого корпусу», 42-річного Дениса Капустіна із позивним White Rex нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Про це у неділю, 22 березня, повідомили у телеграм-каналі РДК.

«Наш командир Денис White Rex нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Орден Богдана Хмельницького вручають за хоробрість, відданість та мужність. Це визнання високих бойових заслуг особисто Дениса та всього “Російського добровольчого корпусу” з боку простого народу і вищого військово-політичного керівництва України!», – йдеться у повідомленні РДК.

«Російський добровольчий корпус» – підрозділ Головного управління розвідки, сформований в серпні 2022 року. У ньому служать вихідці з російського ультраправого руху. Чисельність РДК є таємницею, однак за даними з відкритих джерел відомо, що станом на березень 2024 року корпус налічував щонайменше 1200 військових. Бійці корпусу брали участь у боях на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, у 2023 році штурмували позиції росіян в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Також військові РДК виконували бойові завдання на території Росії – у Бєлгородській, Курській та Брянській областях.

Денис Капустін (також відомий під прізвищем Нікітін) очолює РДК з моменту його створення. Військовий підтримував Євромайдан й з 2017 року проживає на території України. У Росії його заочно засудили до довічного увʼязнення, визнавши винним у тероризмі та державній зраді.

27 грудня 2025 року РДК повідомив, що Денис Капустін загинув на Запоріжжі внаслідок атаки дрона. Однак 1 січня 2026 року виявилось, що ГУР інсценувало загибель Капустіна, оскільки росіяни планували його ліквідацію та обіцяли винагороду у розмірі пів мільйона доларів.