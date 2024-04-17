Комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні до кінця цього тижня. Про це 17 квітня повідомляє «Голос Америки».

Відповідну заяву після секретного брифінгу по Україні озвучили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

«Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична», – йдеться в заяві.

До слова, Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у понеділок, 15 квітня, представив окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ще один законопроект, пов’язаний з національною безпекою, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги. Законопроекти планують винести на розгляд до кінця цього тижня.

До цього Конгрес Сполучених Штатів протягом кількох місяців не міг досягнути згоди щодо фінансової допомоги для України. У суботу, 6 квітня, Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на будь-яку допомогу від США, зокрема, у формі кредиту.