Американський машинобудівний гігант – компанія Caterpillar оголосила про згортання своєї бізнес-діяльності на території Росії, а також про виділення більше 1 млн доларів на розв’язання гуманітарної кризи в Україні.

«Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку поставок, а також санкціями, тож ми призупиняємо діяльність на наших виробничих потужностях в росії», – зазначається в повідомленні.

Крім того, в компанії висловили глибокий жаль у зв’язку з трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні на тлі російської агресії.

«Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад 1 мільйон доларів на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні», – йдеться в корпоративному прес-релізі.

В ньому уточнюється, що гроші отримає «Червоний Хрест» та інші некомерційні організації, які займаються вирішенням гуманітарної кризи в Україні.

«Катерпіллер» (англ. Caterpillar) – корпорація, що займається виробництвом, продажем та обслуговуванням машин, двигунів, енергетичних систем, запчастин до них по цілому світу через розвинену дилерську мережу. Також компанія виготовляє будівельне і шахтне обладнання.

До слова, раніше ведення бізнесу в росії зупинили десятки великих зарубіжних команій. Серед них – корпорація Hitachi, південнокорейський Samsung, ювелірний бренд Cartier. Закрилися бутики модних брендів Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, що належать групі компаній Kering. Бренди Marks&Spencer, Electronic Arts, шведський меблевий гігант IKEA також припинили свою присутність на російському ринку. У вівторок McDonald’s, Coca-Cola і Starbucks заявили, що тимчасово припиняють свою діяльність на російській території. Список західних компаній, які відмовилися працювати в Росії, дивіться у нашій статті.