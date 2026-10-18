Конфлікт виник на вул. Листопадового Чину

У неділю, 18 жовтня, у Львові побилися ветерани. Конфлікт через лекцію про «Лівий Львів» переріс у сутичку. Захід київського історика Владислава Стародубцева мала приймати громадська організація «Соціальний рух». Колишній депутат Львівської міської ради та ветеран Ігор Шолтис заявив, що разом з іншими ветеранами домігся скасування лекції, назвавши організацію антиукраїнською. Стародубцев, зі свого боку, стверджує, що його побили й змушували відмовитися від проведення заходу. Обставини конфлікту зʼясовує поліція.

ГО «Соціальний рух» повідомила, що інцидент трапився перед початком лекції історика та «ветерана лівих поглядів» Владислава Стародубцева «Лівий Львів: коротка історія довгої традиції». Подія мала відбутися в офісі цієї організації лівого спрямування на вул. Листопадового Чину.

«Близько 20 праворадикалів у центрі Львова побили Владислава Стародубцева. Лекція мала бути присвячена витокам робітничого та соціалістичного руху на Галичині, коріння яких сягає ще дорадянської доби. Однак перед проведенням заходу з’явилися агресивні молодики, які натовпом побили історика», – повідомили у громадській організації.

У коментарі ZAXID.NET Владислав Стародубцев розповів, що до нього підійшла група з близько 15 людей в масках. Вони почали вимагати не проводити лекцію і поїхати зі Львова.

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«Я запросив цих людей на цивільну дискусію, на що вони відповіли, що вони це зривають. На питання, яке вони мають право, вони сказали, бо так хочуть, і нічого їм не зроблять», – розповів лектор.

Далі, за його словами, людина без маски вдарила його, а інша – зі спини почала душити. Потім до сутички приєдналися інші, які били ногами.

«Коли я падав і вставав, на декілька секунд переставали чіпати, вимагали записати їм на відео, що я виїду зі Львова і що такі лекції проводити не буду, на що при кожній відмові, було продовження бійки», – розповів Владислав Стародубцев.

Відео з інстаграм-сторінки ГО «Соціальний рух»

На відео і фото, які оприлюднила ГО «Соціальний рух», помітно колишнього депутата Львівської міської ради і ветерана війни Ігоря Шолтиса. У своєму телеграм-каналі 18 жовтня він підтвердив, що завадив проведенню лекції, яку вважає антиукраїнською.

«Ветерани, чинні військовослужбовці та молоді націоналісти знову обʼєднуються. Сьогодні нами скасовано захід антиукраїнської комуністичної організації, яка закликає суспільство до розформування Служби безпеки України та інших відомств, які захищають наш суверенітет. Відкритий комунізм – це не про плюралізм думок чи свободу слова. Це плюндрування пантеону Героїв України та декларативна робота на російський уряд. Тож ми будемо протидіяти подібній діяльності, допоки її не припинять на державному рівні», – написав він.

Ігор Шолтис у коментарі ZAXID.NET назвав звинувачення Владислава Стародубцева перебільшеними і такими, що відображають лише його версію. За словами львівʼянина, він та інші ветерани підійшли до Стародубцева з проханням не проводити лекції для антиукраїнської соціалістичної організації, яка співпрацює з проросійськими або відверто російськими елементами.

«Владислав з цим згоден не був, почалася словесна перепалка. Він дістав предмет (можливо, ніж, викрутка, чи гострий ключ), яким, вірогідно, вважав за необхідне мене уразити. Почалася штовханина. Бійки як такої не було. Ми обоє впали. Він отримав ушкодження, я теж отримав, але до медиків не звертався», – розповів Ігор Шолтис.

Ігор Шолтис каже, що намагався спокійно поговорити з істориком, але розмова переросла у сутичку (фото ГО «Соціальний рух»)

Далі на місце викликали медиків швидкої і поліцію. Речниця Нацполіції Львівщини Аліна Подрейко зазначила ZAXID.NET, що близько 12:05 до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Листопадового Чину. Поліцейські виявили чоловіка з ушкодженнями обличчя, його забрала швидка. Окрім нього, на місці перебували п’ятеро людей.

«Встановлюються обставини події, поліцейські опитують учасників, вирішується питання правової кваліфікації», – уточнила керівниця пресслужби поліції.

30-річний Ігор Шолтис демобілізувався зі Збройних сил України на початку жовтня. Він повідомив, що мав другу групу інвалідності ще з АТО, проте з початком повномасштабної війни пішов воювати добровольцем. Окрім того, він був депутатом Львівської міськради від партії «Голос», проте склав мандат через службу в ЗСУ. Три останні роки він був заступником командира батальйону безпілотних систем «Нахтіґаль», який входить до складу 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» (1-й корпус НГУ «Азов»).

23-річний Владислав Стародубцев каже, що теж служив у ЗСУ за однорічним контрактом і звільнився зі служби у квітні цього року. Проте назву підрозділу він розголошувати відмовився, щоб «не створювати їм проблеми у звʼязку з медіаобговореннями».

Владислав Стародубцев не відмовився від ідеї виступити у Львові: «Лекція не відбулася, але точно відбудеться іншим разом. Такі політичні залякування не мають місця в нашому політичному суспільстві».

Про громадську організацію «Соціальний рух» у Львові відомо небагато. Згідно з аналітичною системою YouControl, вона зареєстрована у Києві 2016 року. Її керівницею зазначена Сніжана Олексунь. Серед засновників також є Віталій Дубін та Володимир Чемерис. Серед ідей, які вона відстоює, є класичні соціалістичні вимоги: перехід до парламентської республіки з пріоритетним представництвом трудящих, передача підприємств і банків під контроль держави. Також вона вимагає відмовитись від співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами. Службу безпеки України ГО «Соціальний рух» називає політичною поліцією і закликає її розформувати, як і «скоротити витрати на апарат примусу».