Міняти військових, які воюють в Україні, ніхто не хоче

У кінці цього місяця спливає визначений законодавством Росії 90-денний термін на проведення так званої «спецоперації» (пропагандистський термін, яким російська влада та пропагандисти називають широкомасштабну війну в Україні – ред.). Тому деякі з росіян, які вторглися в Україну у лютому, хочуть покинути службу. Про це свідчать перехоплені СБУ розмови російських окупантів.

«Сказали, заміни не буде. Ніхто нас міняти не хоче, усі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, щас досиджу, три місяці як стукне... потрібно якось вибиратися», – говорить окупант.

А от знайти нових бажаючих воювати загарбникам непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих.

«Приїжджають, агітують там, якими тільки способами: «Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться». Лякають, що характеристику зіпсують в особистій справі, але ще жодного це не зупинило», - скаржиться загарбник.

Нагадаємо, що загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30150 осіб