Чоловіка затримали, коли він отримував секретну інформацію про один із складів боєприпасів

Контррозвідка Служби безпеки України викрили агента російської військової розвідки (ГУ ГШ ЗС РФ) на Черкащині. Його затримали, коли він отримував секретну інформацію про один із складів артилерійських боєприпасів в регіоні. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 28 липня.

Затриманий – мешканець Черкащини. За даними слідства, його завербувала російська спецслужба на території РФ. Він мав збирати та передавати інформації про військові стратегічні об’єкти. Щоб виконати вказівки російської розвідки, чоловік намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України.

«Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них», – йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру про державну зраду. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.