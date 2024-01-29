Атака відбулася ввечері 28 січня

Сайт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ввечері неділі, 28 січня, зазнав DDoS-атаки. Постраждали інформаційні ресурси установи, повідомили у прес-службі Координаційного центру.

Понад 10 годин Координаційний штаб обмежував доступ до деяких функцій та ресурсів. У прес-службі пояснили це заходами безпеки.

«Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Станом на 9:00 усі сервіси та ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повернулися до роботи.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області Росії розбився військовий літак Іл-76, який, за попередніми даними, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300. Росіяни заявили, що ніяких ракет літак не перевозив, а натомість нібито транспортував 65 українських військовополонених, яких готували до обміну 24 січня.

Наразі триває розслідування щодо падіння літака. ГУР повідомило, що достовірної інформації щодо військовополонених наразі немає, а хто саме перебував на борту, невідомо. Водночас розвідка заявила, що на борту літака мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

Попри те, що Україна отримала списки нібито загиблих в авіакатастрофі військовополонених, ГУР також звернуло увагу, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді, за агентурними даними, напередодні доставили лише п’ять тіл. Ця кількість, власне, відповідає кількості особового складу екіпажу.