Правила поховання в умовах пандемії Covid-19. FAQ

Всесвітня організація охорони здоров’я розробила рекомендації щодо поховання людей, померлих від коронавірусу, а головний санітарний лікар України Віктор Ляшко видав спеціальне розпорядження з відповідними вимогами.

На їхній основі ZAXID.NET відповідає на найважливіші запитання щодо похорону в умовах пандемії Covid-19.

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Чи можна заразитися коронавірусом від людини, яка померла від коронавірусу?

Згідно з інформацією ВООЗ, загалом тіла померлих вже не заразні і не поширюють інфекцію. Це стосується більшості інфекцій, які передаються між людьми (у тому числі й коронавірусу), за винятком холери або геморагічних лихоманок – наприклад, Еболи чи Марбурга. Наразі не підтверджено жодного випадку, щоб інфекція передалася від померлого живій людині. Проте інфекція може залишатися на самому тілі чи одязі померлого.

Чи можна заразитися коронавірусом на похороні?

Така небезпека існує – і не лише на похороні людини, яка померла від коронавірусу. Згідно з останніми дослідженнями, коронавірус не передається повітрям – він може передаватися через краплі, поверхні, на яких є інфекція, та завдяки тісним контактам між людьми. І якщо на похороні присутня людина, хвора на коронавірус, або є інфіковані поверхні, то при контакті з ними можна захворіти. Подібна ситуація виникла на Тернопільщині, де низка людей захворіли на Covid-19 після відвідування похорону.

Як цього уникнути?

На похороні людини, яка померла від коронавірусу, ВООЗ радить дітям, людям, старшим 60 років та імунодепресивним, уникати безпосереднього контакту з тілом. Усім присутнім потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема, мити руки з милом. Згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, при похованні померлих від коронавірусу дозволяється перебувати одночасно в приміщенні не більше, як одній людині на 10 кв. м, при забезпеченні дистанції між людьми мінімум 1,5 м.

Додамо, що наразі в Україні триває карантин і пов’язані з ним обмеження на зібрання людей в одному місці, тому ці правила можуть поширюватися і на похорони людей, які померли не від коронавірусу.

Чи потрібно одягати медичну маску на похорон?

Не обов’язково. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, якщо ви безпосередньо не контактуєте з тілом людини, яка померла від коронавірусу, додаткові засоби захисту не потрібні – достатньо дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема, мити руки з милом. Медичні маски необхідно одягати людям, які мають симптоми ГРВІ, – аби уникнути поширення інфекції в приміщенні та зараження інших. Загалом ВООЗ не рекомендує таким людям відвідувати похорон.

Чи можна хоронити померлих від Covid-19 на звичайних цвинтарях?

Так. Обмежень щодо цього немає ні в рекомендаціях ВООЗ, ні у вимогах головного санітарного лікаря.

Як підготувати тіло до поховання?

Ритуальним службам не забороняли працювати під час карантину, тому можна довірити це питання їм. Загалом люди, які готують тіло до поховання (у лікарні, ритуальній службі чи вдома), мають дотримуватися звичних правил безпеки та особистої гігієни, зокрема, дезінфікувати/мити руки до і після контакту з померлим, а також використовувати доречні засоби захисту – залежно від рівня контакту з тілом, – у тому числі халати (бажано) і рукавички (обов’язково).

Необхідності в спеціальних захисних костюмах, за рекомендаціями ВООЗ, немає. Одяг, який був на людині під час підготовки тіла до поховання, та інші речі, які при цьому використовувалися, потрібно відразу випрати в пральній машині при температурі 60-90 градусів.

Оскільки інфекція може залишатися на різних поверхнях, надважливою є дезінфекція поверхонь, інструментів та обладнання, яке контактувало з тілом. Медичне сміття, яке лишилося після підготовки тіла до поховання, потрібно утилізувати.

Чи потрібно кремувати тіло?

Не обов’язково. Те, що померлих обов’язково треба кремувати, – міф, адже саме тіло не поширює більше інфекцію. Кремація залежить від культурних звичаїв країни та наявних для цього ресурсів, пише ВООЗ. Тіла можна як кремувати, так і ховати.

Чи можна бальзамувати тіло?

Не бажано. ВООЗ не рекомендує бальзамування, оскільки воно передбачає надмірні маніпуляції з тілом.

Чи потрібно дезінфікувати тіло та поміщати тіло в спеціальний пакет?

Так. Згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, тіла померлих від коронавірусу потрібно дезінфікувати хлоровмісним розчином та поміщати в герметичний пакет-мішок, а вже потім – у труну. Хоча, за рекомендаціями ВООЗ, це не обов’язково робити, як і використовувати для переміщення тіла якийсь спеціальний транспорт.

Чи потрібно ховати/кремувати тіло відразу після смерті?

ВООЗ зазначає, що варто уникати поспішної утилізації тіл, шанувати гідність померлого та дотримуватися локальних правил і звичаїв, але водночас радить після підготовки тіла до поховання якнайшвидше транспортувати його до місця поховання чи кремації. Обмежень релігійних обрядів ні в рекомендаціях ВООЗ, ні у вимогах головного санітарного лікаря України немає.

Чи можна цілувати померлого?

Ні. ВООЗ забороняє цілувати чи торкатися тіла людям, які прощаються з померлим. Крім того, згідно з розпорядженням Віктора Ляшка, тіло померлого від коронавірусу поміщають у герметичний пакет-мішок, а поховання чи кремація здійснюється в щільно закритій труні, що й унеможливлює безпосередній контакт з тілом.

Люди, які опускають труну в могилу чи займаються кремацією, мають одягти рукавички, зняти їх відразу після поховання та помити руки з милом.

Чи можна проводити поминки?

Не бажано. ВООЗ рекомендує максимально відтермінувати церемонії, які не включають безпосереднє поховання, до кінця епідемії, аби уникнути зайвого скупчення людей. Якщо ж поминки все ж відбуваються, ВООЗ радить обмежити кількість присутніх людей, дотримуватися соціальної дистанції і правил особистої гігієни. Нагадаємо, що затверджені головним санітарним лікарем вимоги дозволяють перебувати в приміщенні під час поховання максимум одній людині на 10 кв. м при дотриманні дистанції 1,5 м між людьми.

І ще одне

В Україні органи місцевого самоврядування, утворені ними спеціалізовані підприємства мають проводити облік людей, які були на похороні, зазначаючи дату і час перебування, прізвище, ім’я і по батькові, а також адресу проживання та контактний номер телефону.

У ВООЗ зазначають: оскільки коронавірус Covid-19 є новою і ще не повністю вивченою інфекцією, у подальшому рекомендації щодо поховань можуть змінитися.