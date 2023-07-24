Адміністратори каналів не зможуть додавати підписників без їхньої згоди

Українці одними з перших отримують доступ до створення власних каналів в додатку WhatsApp – WhatsApp Channels. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 24 липня.

За його словами, «один із найбезпечніших месенджерів у світі стає ще комфортнішим та зручнішим».

«Зможете генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа», – повідомив Федоров у Telegram.

За його словами, це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями.

Міністр також закликав українців долучатися до тестування оновлених функцій та перших офіційних WhatsApp Channels.

«Український досвід у впровадженні інновацій доводить всьому світові, що ми готові до нових технологічних рішень. Посилюємо цифрову стійкість держави разом», – написав Федоров.

Канали з’являться у вкладці «Оновлення», яку відокремлять від основних користувацьких чатів. Адміністратори каналів не зможуть додавати підписників без їхньої згоди, що дозволить забезпечити конфіденційність комунікації. Історія каналів зберігатиметься на серверах WhatsApp упродовж 30 днів. Канали – це інструмент односторонньої розсилки, що дозволяє адміністраторам надсилати текстові повідомлення, фотографії, відео, наклейки та опитування своїм підписникам, зазначає «Бабель».