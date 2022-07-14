Замість часткової або повної мобілізації Кремль наказав регіонам РФ формувати добровольчі батальйони. В аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 13 липня зазначається, що Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість того, щоб оголосити часткову або повну мобілізацію в Росії.

З посиланням на російського військового кореспондента і блогера Максима Фоміна аналітики зазначають, що Росія почала так звану «добровольчу мобілізацію». Відтак кожен регіон повинен створити принаймні один добровольчий батальйон. Термін «мобілізація волонтерів», скоріш за все, означає, що Кремль наказав 85 «суб’єктам федерації» (регіонам, серед яких і окупований Севастополь та Крим) вербувати та фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів.

Аналітики ISW пишуть, що, за повідомленням російських ЗМІ, регіональні чиновники беруть на роботу чоловіків віком до 50 років (або 60 для окремих військових спеціальностей) на шестимісячний контракт. Їм пропонують зарплату в середньому від 220 000 до 350 000 рублів на місяць. Це приблизно від 3750 до 6000 доларів США. Крім того, окремі регіони пропонують миттєву надбавку до військової служби в середньому 200 тис. рублів (приблизно 3400 доларів США), яку видають з бюджету регіону, а також соціальні виплати для військовослужбовців та їхніх сімей.

Зазначається, що російські ЗМІ вже підтвердили створення або розгортання добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, у Москві, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях наприкінці червня та на початку липня. Також про формування добровольчих підрозділів 7 липня оголосила влада Тюменської області.

Аналітики зазначають, що, якщо кожен регіон федерації створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб, то до кінця серпня добровольчі батальйони можуть сформувати близько 34 тисяч нових військовослужбовців.

Зазначимо, що у кінці червня ISW повідомляв, що ресурсів для активного наступу в РФ вистачить ще на кілька тижнів.