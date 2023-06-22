Дмитро Кулеба наголосив, що західні ЗМІ й партнери України не назвали одразу винуватця підриву Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реакція світу на підрив Росією Каховської ГЕС завдала великої шкоди та заслуговує на жорстку критику – за те, що відразу після трагедії ніхто чітко не назвав її винуватця. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному» під час телемарафону в четвер, 22 червня.

Як пише LIGA.net, міністра запитали, чому реакція міжнародної спільноти на підрив росіянами греблі Каховської ГЕС була досить млявою.

«Це ви ще дипломатично назвали реакцію. Насправді є усі підстави жорстко критикувати той факт, що з самого початку ані західні медіа, ані низка наших ключових партнерів не назвали чітко винуватця трагедії», – сказав Кулеба.

Він додав, що зараз у західних медіа з'являється все більше доказів, що вибух влаштувала саме Росія і з'являється чіткість у заявах та публікаціях. «Але ж заголовки вже набрали мільйони лайків і поширень. Певне уявлення сформувалося, і це велика шкода», – зазначив голова української дипломатії.

Він продовжив, що варто говорити в цілому про стандарти країн-союзниць України та західних медіа, які продовжують спроби попри все донести позицію Росії.

«Тобто, якщо РФ говорить брехню, а Україна – правду, відповідно до стандартів, все одно треба довести позицію Росії. І вся ця брехня завжди знайде "покупця" – так влаштований медіасвіт», – пояснив Кулеба.

Водночас міністр закордонних справ додав, що з реакцією світу на проблеми, створені вибухом дамби, з наданням допомоги у їх вирішенні «все не так погано».

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка перебувала під їхнім контролем від початку повномасштабної війни, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент назвав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За інформацією газети The New York Times, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про слабкі місця станції.