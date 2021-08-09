Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час візиту президента України Володимира Зеленського в США обговорюватимуть три блоки питань: політичний, безпековий та економічний. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

З його слів, в політичному блоці обговорюватимуть стратегічне партнерство між Україною таа Сполученими Штатами Америки.

«В нас зі США з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання», – додав він.

В другому блоці говоритимуть про безпеку. Кулеба зазначив, що сторони обговорюватимуть кілька «дуже конкретних ідей», однак детальніше розповісти про це він поки не може.

«Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися», – розповів він.

Питання економіки, зокрема американських інвестицій, обговорюватимуть в третьому блоці.

«Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони», – розповів він.

Перший офіційний візит Володимира Зеленського до Вашингтона запланований на 30 серпня. Водночас, Україна і США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського до Вашингтона. Вони стосуються оборонної та космічної галузі.