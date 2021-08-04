Кулеба та Єрмак прибули до США для підготовки візиту Зеленського
Глава МЗС України запевнив, що під час зустрічі президентів не буде жодних «підвищених тонів»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента Володимира Зеленського до США.
«Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками», – написав Кулеба у Facebook 4 серпня.
Перший офіційний візит Володимира Зеленського до Вашингтона запланований на 30 серпня. Кулеба зазначає, що в Зеленського та Байдена є «низка великих тем», однак під час їхнього обговорення не буде «жодних підвищених тонів чи шантажу».
«Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору», – зазначив він.
Нагадаємо, що Україна і США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського до Вашингтона. Вони стосуються оборонної та космічної галузі.