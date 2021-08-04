Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента Володимира Зеленського до США.

«Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками», – написав Кулеба у Facebook 4 серпня.

Перший офіційний візит Володимира Зеленського до Вашингтона запланований на 30 серпня. Кулеба зазначає, що в Зеленського та Байдена є «низка великих тем», однак під час їхнього обговорення не буде «жодних підвищених тонів чи шантажу».

«Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору», – зазначив він.

Нагадаємо, що Україна і США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського до Вашингтона. Вони стосуються оборонної та космічної галузі.