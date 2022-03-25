Раніше Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна досягла з Росією порозуміння у 4 з 6 пунктах переговорів

У п’ятницю, 25 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про близькість України та Росії до «консенсусу» у чотирьох із шести ключових питань для припинення російсько-української війни. Однак голова України Дмитро Кулеба заперечив слова турецького президента, які встигли викликати хвилю обурень в соцмережі.

Заява Ердогана прозвучала на прес-конференції після екстреного саміту НАТО, повідомила прес-служба президента Туреччини, пише «Українська правда».

«Ось шість пунктів переговорів між Росією і Україною. Але жодна зі сторін не приймає шість із шести пунктів. Зокрема, виникає ситуація, неначе є угода за чотирма пунктами», – сказав Ердоган.

Турецький президент заявив, що під час поточного технічного процесу в Білорусі «майже існує консенсус з таких питань, як членство у НАТО, роззброєння, колективна безпека та офіційний статус російської мови». Водночас консенсусу не вдалося досягнути у питаннях територіальної приналежності Криму і Донбасу.

На інформацію, озвучену Ердоганом оперативно відреагували в МЗС України. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заперечив заяви президента Туреччини.

Кулеба висловив подяку Туреччині та особисто президентові Ердогану за всю допомогу, але наголосив, що про «консенсус» у переговорах між Україною та РФ наразі не йдеться, пише «Українська правда».

«Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань», – зазначив Кулеба.

За його словами, переговорний процес просувається «надзвичайно важко».

«Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України. Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках», – розповів глава МЗС.

Він додав, що подальше посилення санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України також сприятимуть тому, щоб зупинити російську воєнну машину та досягти прогресу на переговорах.

«Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів», – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що 10 березня за ініціативи Туреччини в Анталії відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Росії, України та Туреччини. Однак проґресу щодо перемир’я внаслідок перемовин досягти не вдалося.