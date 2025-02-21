Латвія, зокрема, імпортувала в РФ аксесуари для гри в пейнтбол

У 2024 році Латвія імпортувала з Росії зброї та боєприпасів, деталей та аксесуарів до них на рекордну суму 796 774 євро. Це на 74,5% більше, ніж у 2023 році. Про це в п’ятницю, 21 лютого, повідомив латвійський новинний портал Delfi з посиланням на дані Центрального статистичного управління.

Як пояснили у Службі державних доходів, Латвія імпортувала з Росії не бойову зброю, боєприпаси або інші товари військового призначення, а аксесуари та обладнання для гри у пейнтбол, ремонт обладнання для пейнтболу, а також аксесуари для підводної спортивної зброї.

За даними Держстату, майже весь імпорт товарів цієї категорії з Росії в останні роки демонструє загальну тенденцію до зростання. У порівнянні з 2014 роком, у 2024 році вартість імпорту таких товарів збільшилася в 55 разів.

Імпорт російської зброї до Латвії впродовж 2005 – 2024 років (Візуалізація Delfi)

У 2014 році Латвія імпортувала з Росії зброї та боєприпасів, частин та аксесуарів до них на загальну суму 14 396 євро, у 2022 році ця сума сягнула 560 015 євро, а у 2023 році – 456 555 євро.

Торік найбільшу вартість імпорту з Росії в цій категорії, а саме 774 392 євро, становили товари з групи «бомби, гранати, торпеди, міни, ракети та інші боєприпаси й снаряди, не включені до інших категорій, та їхні частини». Це на 81,1% більше порівняно з 2023 роком і на 63,3% більше порівняно з 2022 роком.

Водночас імпорт «інших пружинних, пневматичних або газових гвинтівок і пістолетів, кийків та іншої зброї» та «частин та приладдя, в іншому місці не зазначених або не включених, для зброї та подібних виробів, включених до вищезазначеної категорії» минулого року зменшився на 21,2% та 27,3% відповідно.

У Міністерстві закордонних справ Латвії пояснили, що пріоритетами у сфері санкцій на цей час є скорочення доходів Росії, в тому числі від торгівлі енергоносіями, а також недопущення використання західних технологій у військовій промисловості.

Як повідомляв ZAXID.NET, Росія продовжує отримувати західну стрілецьку зброю попри десятирічне ембарго. Зброя, оптика та набої до неї надходять до Росії через Казахстан, Вірменію й Туреччину.