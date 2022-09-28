Будівля посольства Латвії в Москві

Міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевичс у середу, 28 вересня, закликав співгромадян утриматися від подорожей до Росії, а в разі перебування там – якнайшвидше виїхати звідти.

«З огляду на ескалацію міжнародної ситуації вкотре й наполегливо закликаємо: ми просимо латвійських громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває в Росії – якнайшвидше виїхати», – йдеться у його дописі у Twitter.

Зазначимо, що раніше МЗС Естонії, Болгарії, Польщі, Румунії та США також порадили громадянам своїх країн не їздити в Росію без нагальної потреби та по можливості виїхати звідти.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тис. резервістів.