Будівля посольства США в Москві

Посольство США в Росії закликало своїх громадян негайно залишити територію держави-терориста РФ. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба посольства у середу, 28 вересня.

«Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок», – йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначили, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки свого вторгнення в Україну.

Також дипломати додали, що Росія може відмовитися визнавати громадянство США в осіб з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду та призвати на військову службу.

«Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими», – наголосили в посольстві.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тис. резервістів. Після проведеної мобілізації Кремль сподівається на захоплення Харкова і Одеси.