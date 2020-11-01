Личаківський цвинтар у Львові в День всіх святих. Фото дня
Фото — Ярослав Іваночко, сьогодні, 19:540
Панорама з виглядом на головний вхід до Личаківського цвинтаря
Панорама Личаківського цвинтаря з виглядом на Високий замок
Панорама на польський військовий меморіал
У неділю, 1 листопада, львів’яни запалили тисячі свічок і лампадок на найдавнішому з існуючих міських кладовищ, що існує ще з XVIII ст. На Личаківському цивнтарі площею понад 40 га розташовано близько 300 тис. поховань, тут досі ховають визначних громадян Львова. У День всіх святих, який відзначають 1 листопада, прийнято відвідувати могили родичів, молитись за упокій їх душ та в пам'ять про них запалювати свічки та залишати квіти. Клікніть на фото, щоб збільшити їх.
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