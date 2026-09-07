Марін Ле Пен і Жордан Барделла

Лідер французької правопопулістської партії «Національне об’єднання» Жордан Барделла заявив, що підхід Франції до підтримки України необхідно переглянути. За його словами, у разі перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах 2027 року Париж не відмовиться від підтримки Києва, однак безумовну підтримку слід замінити більш діловими відносинами. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, оприлюдненому 6 вересня.

Свою позицію Жордан Барделла, який може стати прем’єр-міністром у разі перемоги Ле Пен, пояснив складним фінансовим становищем Франції.

«Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без будь-яких гарантій», – сказав італійський політик.

Він також позитивно оцінив підхід США, які, за його словами, вимагають від України певні вигоди в обмін на надану американську допомогу. Зокрема, політик згадав про угоду між США з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів, яка може надати американцям доступ до українських надр.

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Водночас Барделла наголосив, що Франція не залишить Україну без допомоги у разі приходу Ле Пен до влади. Він запропонував, щоб кошти, які Україна отримує від європейських держав, використовувалися винятково для закупівлі озброєння та іншого обладнання в оборонних компаніях цих країн.

Окремо лідер «Національного об’єднання» висловив підтримку політиці президента США Дональда Трампа та американських технологічних компаній, вплив яких намагається обмежити Європейський Союз.

«Дональд Трамп, як і багато провідних світових лідерів сьогодні, говорить мовою влади, суверенітету та захисту національних інтересів. І саме тому, що ми обидва говоримо мовою патріотизму та захисту наших країн, ми здатні вести конструктивні дискусії», – сказав Барделла.

За його словами, «лідери держав, які демонструють слабкість чи наївність, будуть розчавлені великими державами».

Нагадаємо, у липні 2026 року Апеляційний суд Парижа пом’якшив вирок колишній лідерці проросійської радикальної французької партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, дозволивши їй брати участь у виборах президента Франції у 2027 році. У березні 2025 року французький суд визнав Ле Пен винною у привласненні європейських коштів для фінансування власної партії та заборонив брати участь у виборах президента терміном на п’ять років.

Ле Пен у минулому підтримувала тісні відносини з Росією. У 2017 році, незадовго до президентських виборів у Франції, вона зустрічалася з російським диктатором Владіміром Путіним. Тоді її партія також отримала кредит від російського банку для фінансування виборчої кампанії, який згодом було погашено. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україна Ле Пен засудила наступ диктатора Путіна, водночас виступивши проти санкції проти РФ.

Як зазначає Bloomberg, Марін Ле Пен упевнено лідирує в соціологічних опитуваннях перед виборами президента Франції, які відбудуться у квітні-травні 2027 року. Зокрема, вона має найвищі показники підтримки серед кандидатів у першому турі. Її можливе обрання викликає занепокоєння у союзників України, які побоюються, що нова французька влада може переглянути нинішній рівень військової, економічної та політичної допомоги Києву.