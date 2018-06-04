У США винайшли новий спосіб лікування онкозахворювань

Вчені здійснили прорив у лікуванні раку

Науковці із США винайшли експериментальний спосіб лікування онкологічних захворювань в тому числі на пізніх стадіях діагностування.

В журналі «Nature» було опубліковано статтю групи вчених з Американського національного центру дослідження раку. У цій статті науковці розповідають про новий експериментальний спосіб лікування пацієнтів хворих на рак навіть на його термінальній стадії. Суть методу полягає у відтворенні спеціальних лімфоцитів пацієнта в лабораторних умовах, своєрідному «переливанні власних клітин хворого (Adoptive cell transfer)».

В якості прикладу дослідники приводять історію 52-річної американки Джуді Перкінс, яка боролася проти хвороби ще з 2003 року. Завдяки складній операції з видалення молочних залоз рак відступив аж до 2013 року. Переживши довготривалу ремісію хвороба повернулася у ще більш агресивній формі – метастази розповсюдилися аж до печінки. Після семи безуспішних курсів хіміотерапії лікарі не давали Джуді жодного шансу.

Проте саме вище згадані науковці з міста Бетесда, штат Меріленд запропонували жінці пройти курс експериментального лікування. Лікарі дослідили пухлину на генетичному рівні і виявили 62 аномалії. Після цього в організмі Джуді було знайдено потрібні лімфоцити. Близько 82 млрд. цих клітин було відтворено в лабораторних умовах і введено в організм жінки. Вже через шість тижнів після початку терапії пухлина пацієнтки зменшилася вдвічі.

Наразі дослідники стверджують, що незважаючи на експериментальність методу в майбутньому він може бути єдиним дійсно персоналізованим видом лікування і потенційною панацеєю для абсолютно усіх онкологічних захворювань на будь-якій стадії розвитку.