Лікарям Інституту раку в Києві оголосили про підозру у вимаганні грошей за безкоштовні ліки

Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу. Про це повідомили ввечері у вівторок, 17 вересня, у Департаменті захисту економіки Нацполіції.

Як повідомляється, лікарям інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 184 (Порушення права на безоплатну медичну допомогу) та ч. 3 ст. 191 (заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно) КК України.

Крім цього на сторінці відомства у Facebooоk опубліковано запис прихованої камери, на якій зафіксовано, як завідувач відділення навчає підлеглих, як правильно «спілкуватися» з пацієнтами та змусити їх сплачувати гроші у так званий «благодійний фонд».

Наразі правоохоронці встановлюють інших потерпілих та перевіряють відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку.

У відомстві нагадали, що раніше було викрито корупційні «схеми», організовані посадовими особами медичного закладу. Не зважаючи на те, що медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, останні запевняли онкохворих пацієнтів, що кількість препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому, щоб отримати безкоштовні ліки, медики вимагали від громадян «винагороду», у тому числі і під виглядом благодійної допомоги. Так, суми за один курс хіміотерапії коливалися від 1,5 до 18 тисяч гривень.

На даний час встановлено 7 потерпілих, які сплатили медикам майже 40 тис. грн.