За гроші майстер лісу обіцяв вивдати лісовий квиток на збирання соку

На Тернопільщині майстер лісу отримав штраф за вимагання хабаря від чоловіка за збирання березового соку. Лісник пообіцяв за 8 тис. грн видати лісовий квиток, при особистій зустрічі навіть зробив знижку на тисячу гривень. Однак під час передачі йому неправомірної вигоди майстра лісу затримали правоохоронці. Суд призначив йому штраф та заборонив працювати в лісовому господарстві.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що 19 березня 2024 року житель Збаразької громади, не маючи постійного місця роботи, вирішив видобувати березовий сік на продаж. Чоловік знав, що для цього йому треба отримати документи, а саме лісовий квиток, і звернувся до працівників Збаразького лісництва. Під час розмови з обвинуваченим, майстром лісу Збаразького лісництва філії «Кременецьке лісове господарство» Петром Голоднюком, збирач соку дізнався, що для безперешкодної роботи в лісі йому необхідно надати 8 тис. грн хабаря.

«Обвинувачений під час розмови повідомив, що він може виділити останньому місце для видобування природних рослинних ресурсів поблизу с. Капустинці біля Збаража Тернопільського району та зазначив, що він займає посаду майстра лісу Збаразького лісництва та дану ділянку лісу обслуговує він особисто, а тому для видобування деревного соку потрібні тільки його погодження, а не лісовий квиток. При цьому, обвинувачений висловив прохання надання йому неправомірної вигоди, в сумі залежної від кількості видобувного соку, що по його підрахунках складе приблизно від 10 до 20 тис. грн», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 14 травня.

22 березня 2024 року чоловік розпочав збирати березовий сік біля с. Чорний ліс, що неподалік Збаража, а вже 31 березня 2024 року обвинувачений Петро Голоднюк зателефонував до нього і нагадав про те, що той обіцяв принести йому 8 тис. грн. Ці гроші він мав йому заплатити за те, що безперешкодно зібрав і вивіз з лісу близько 5 тонн соку.

Після цього, приблизно о 16:50 3 квітня 2024 року чоловіки зустрілися на вул. Січових Стрільців в Збаражі. Збирач соку сів до авто майстра лісу. Під час розмови Петро Голоднюк в черговий раз висловив прохання у наданні неправомірної вигоди в сумі вже 7 тис. грн. При цьому він зауважив, що зробив «знижку» в сумі 1000 гривень. Чоловік надав йому гроші, а після цього лісника затримали правоохоронці.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. У вчиненому він щиро розкаявся та просив обрати йому мінімальне покарання. Суддя Богдан Олещук врахував, що в обвинувачений багатодітний батько та вперше притягується до кримінальної відповідальності, і тому призначив йому покарання у вигляді штрафу. Збаразький районний суд визнав винним майстра лісу Петра Голоднюка у вимаганні неправомірної вигоди та призначив йому штраф – 34 тис. грн. Також позбавив права зайняття займаної посади майстра лісу на строк один рік. Окрім того, обвинувачений має сплатити на користь держави майже 13 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.