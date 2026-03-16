У 2026 році перехід на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю

У березні 2026 року в Україні знову відбудеться сезонне переведення годинників. Попри багаторічні обговорення щодо скасування цієї практики, перехід на літній час залишається чинним. Тому українцям знову доведеться адаптувати свій режим дня до нових умов. Зміна часу відбувається щороку навесні та восени, і навесні годинники традиційно переводять на одну годину вперед. Коли переводити годину і що зміниться, пише Telegraf.

Точна дата переведення годинників

У 2026 році перехід на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю – 29 березня. Саме о 03:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед.

Через це доба стане коротшою на одну годину, а українці фактично спатимуть менше. Водночас світловий день здаватиметься довшим, адже сонце заходитиме пізніше за місцевим часом.

Як зміниться режим дня

Після переходу на літній час ранки можуть здаватися темнішими, однак вечори стануть світлішими. Багато людей у перші дні відчувають легку втому або порушення звичного режиму сну.

Зазвичай організм адаптується до нових умов протягом кількох днів.

Чи потрібно переводити годинники вручну

Більшість сучасних пристроїв змінюють час автоматично. Смартфони, ноутбуки, планшети та розумні годинники зазвичай підлаштовуються до нового часу без участі користувача.

Водночас механічні годинники, старі електронні прилади або побутова техніка можуть потребувати ручного налаштування.