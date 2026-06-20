У різних регіонах існувало чимало прикмет, пов’язаних із погодою та майбутнім урожаєм

21 червня настає літнє сонцестояння – астрономічна подія, під час якої Сонце досягає найвищого положення над горизонтом. Саме цього дня жителі Північної півкулі спостерігають найдовший світловий день і найкоротшу ніч у році. З давніх часів літнє сонцестояння мало особливе значення для багатьох народів. Його пов’язували з розквітом природи, життєвою силою та початком нового етапу. Більше про це пише ТСН.

Що рекомендують робити 21 червня

Багато традицій пов’язані із зустріччю світанку. Вважається, що ранкове сонячне світло цього дня символізує оновлення, натхнення та внутрішню рівновагу.

Також сприятливо провести частину дня на природі. Прогулянка парком, відпочинок біля водойми або подорож за місто допомагають відчути гармонію та відволіктися від щоденних турбот.

Чимало людей використовують цей день для наведення ладу в оселі. Прибирання, позбавлення від непотрібних речей і впорядкування простору сприймаються як символічне очищення перед новим життєвим етапом.

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Літнє сонцестояння також вважають вдалим часом для постановки цілей, планування майбутніх справ і підбиття підсумків першої половини року.

Яких дій радили уникати

У народних традиціях день сонцестояння пов’язували з позитивною енергією, тому не рекомендували сваритися, сперечатися чи провокувати конфлікти.

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Також наші предки намагалися не зосереджуватися на образах, невдачах і негативних переживаннях. Вважалося, що похмурий настрій у цей день може впливати на подальші події.

Не схвалювали й бездіяльність. Люди вірили, що найтриваліший день року слід провести з користю, приділивши увагу важливим справам або саморозвитку.

Народні прикмети на літнє сонцестояння

У різних регіонах існувало чимало прикмет, пов’язаних із погодою та майбутнім урожаєм.

Вважалося, що ясний і сонячний день обіцяє тепле літо та щедрий урожай. Рясна ранкова роса, за повір’ями, віщувала добрий рік для землеробства.

Також люди спостерігали за природою, звертаючи увагу на поведінку птахів, комах і стан рослин.