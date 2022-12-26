Литовські складні ліжка

Литва відправить в Україну фанерні мобільні ліжка, для складання яких не потрібні інструменти чи шурупи.

Уже замовлено 30 тисяч екземплярів, які насамперед призначені для фронту, повідомляє LRT.

Модульні ліжка литовського виробництва найбільше потрібні на полі бою, у притулку, у польовому госпіталі. Українська влада попросила виготовити 30 тисяч ліжок. Ініціатори ідеї зазначають, що це замовлення передбачається виконати за два місяці. Для цього вже створено фонд підтримки. Виробники меблів для зони бойових дій закликають усіх приєднатися до ініціативи і повідомляють, що зібрані гроші підуть на купівлю фанери, якої не вистачає.

Одне ліжко виготовляється за дві години, його виготовлення коштує 150 євро. Скласти ліжко можна за дві хвилини. При цьому не потрібні ні інструкції, ні інструменти.

«Головний інструмент – руки. Береш, складаєш. Усі деталі складаються швидко, вони надійні. У ліжках сплять солдати, матері, діти, люди похилого віку», – каже керівник компанії DUV Вітас Люджюс.

Ініціатори ідеї раді, що спочатку змогли доставити в Україну 75 одиниць гуманітарних меблів.

«Відвезли ліжка на поле бою, на фронт, де люди спали на картоні. Вони нам потім надіслали знімки, де сфотографовані у цих ліжках. Люди мають щасливий вигляд. Дуже теплі почуття», – сказав керівник проекту LITUA Лайміс Кведеравічюс.

Українці розповіли, що ліжка литовського виробництва дуже популярні у солдатів, а якісний сон є особливо важливим перед відбиванням нападу противника.

Виробники ліжок кажуть, що за день могли б виготовляти значно більше одиниць меблів, ніж зараз, але не вистачає матеріалів. Нині фанеру литовцям дарує латвійська компанія.