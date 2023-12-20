Колонка у квартирі чоловіка, який залишив будинок без газопостачання

У Луцьку мешканці 25 квартир будинку на вулиці Ботанічній залишились без газу та гарячої води через одного з мешканців, який замінював газову колонку. Чоловік сплутав труби і запустив воду в систему газопостачання.

Як повідомила прес-служба волинської філії «Газмережі», зранку в вівторок, 19 грудня, до аварійно-диспетчерської служби звернулися мешканці однієї із квартир по вулиці Ботанічна у Луцьку. Причина звернення – відсутність газу.

Фахівці бригади, які виїхали за вказаною адресою, з’ясували, що паралізував газопостачання власник однієї із квартир. Він самовільно, без погодження з газовиками, замінював проточний водонагрівач і допустив потрапляння води у внутрішньобудинкову систему газопостачання.

«Тепер він сплачуватиме за проведення експертизи, заміну газових лічильників та за відновлення газопостачання у під’їздах, які позбавлені блакитного палива і гарячої води», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі компанії, всього без газу залишились 25 квартир. Станом на ранок 20 грудня вони далі залишаються без послуги, але очікується, що до кінця дня газопостачання у їхніх квартирах відновлять.

Нагадаємо, у жовтні подібний випадок фіксували у Ковелі: тоді чоловік також сплутав труби і напустив у систему газопостачання воду. Через нього без газопостачання залишились 48 квартир.