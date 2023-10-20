Мешканець Ковеля хотів самостійно замінити газову колонку

У Ковелі чоловік залишив без газу 48 квартир чотириповерхового будинку через невдалий ремонт колонки. Як повідомила прес-служба «Волиньгазу», мешканець Ковеля намагався самостійно замінити газову колонку та переплутав шланги води та газу. Відтак він напустив у систему газопостачання воду.

Бригада аварійно-диспетчерської служби, яка виїхала на виклик, перекрила газ та демонтували залиті водою лічильники на експертизу. Наразі спеціалісти проводять роботи, аби відновити газопостачання.

«Власнику житла, який хотів зекономити, тепер доведеться відшкодовувати збитки за проведення експертизи, заміну газових приладів та за відновлення газопостачання у квартирах, які позбавлені блакитного палива, а отже тепла і гарячої води», – йдеться у повідомленні.



У компанії додають, що ремонти на газовому обладнанні необхідно проводити із залученням профільних спеціалістів.