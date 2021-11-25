У Луцьку деякі магазини вирішили долучитись до так званої «чорної п’ятниці». Цьогоріч вона припадає на 26 листопада. У багатьох торгових мережах товари продаватимуть за значними знижками, подекуди вони сягатимуть навіть 70%. Втім, придбати товар можна не лише в цей день, оскільки в більшості магазинів акційні пропозиції триватимуть навіть до грудня.

Одяг та взуття

У торгово-розважальному центрі ПортCity про знижки заявили чимало магазинів. Серед них магазин одягу Tally Weijl, там обіцяють знижки до -40% на всю нову колекцію, вони діятимуть до 30 листопада. Також діє розпродаж на обраний товар до -50%, який триватиме до 14 грудня.

Знижки до -70% обіцяють в магазині спортивного одягу та взуття Ліга Спорт. Акція триватиме до 6 грудня.

У магазині чоловічого одягу Pako Lorente будуть знижки -20% на весь асортимент, які діятимуть до 28 листопада.

Магазин Collin's обіцяє знижку -25% на всі товари. Пропозиція діятиме до 28 листопада.

У магазині шкіри та хутра Umberto Tasanni оголосили знижки до -60%, вони діятимуть до 13 грудня.

В магазині Estro, де продають взуття та сумки, обіцяють знижки до -50%.

У магазині дизайнерського жіночого одягу KUMA пропонують знижки -30% на нову колекцію та -50% на попередні колекції.

Луцький бренд Edelvika, що займається виробництвом вишиванок, пропонує знижки до -50%. Втім, зазначається, що такі знижки не сумуються з дисконтною програмою та не діють на покупку сертифікатів.

Жіноча білизна

Магазин жіночої білизни Pink House обіцяє знижки -20% на весь асортимент. Також замість 499 грн комплекти білизни вартуватимуть 399 грн, теплі піжами замість 580 грн вартуватимуть 464 грн, а купальники обіцяють продавати за 360 грн замість 450. Акційні пропозиції діятимуть по 28 листопада.

У ще одному магазині жіночої білизни Brabrabra оголосили про знижки до -70%.

Також весь асортимент білизни у магазині Annabelle Arto продаватимуть зі знижкою -20% до 30 листопада.

Знижки до -60% обіцяють і у магазині жіночої білизни Jasmine.

Техніка

У мережі магазинів Comfy знижки сягатимуть -50% і триватимуть до 29 листопада. Топ товарів з найвигіднішими знижками публікують в рубриці «порада і допомога» на сайті магазині щодня.

Ще один магазин техніки Ельдорадо оголосив про знижки до -70%, вони діятимуть до 28 листопада. Перед походом в магазин ознайомитись із переліком акційних товарів можна на інтернет-сторінці Ельдорадо, товари зі знижкою матимуть примітку «чорна п'ятниця».

Також знижки до -50% пообіцяв магазин Moyo.

Косметика

Про знижки до «чорної п'ятниці» оголосив луцький бренд косметики Mr Scrubber. Там обіцяють знижки до -70%.