Востаннє 7 червня у Луцьку було найбільш спекотним у 1956 році

У суботу, 7 червня, синоптики зафіксували у Луцьку новий температурний рекорд. Цей день був найтеплішим за останні 69 років. Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 7 червня у Луцьку зафіксували максимальну температуру повітря + 30,8°С. Попереднє максимальне значення цього дня було у 1956 році й становило +30,1°С.

Зауважимо, що після дощової погоди 8 червня у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Так, у понеділок, 9 червня, в обласному центрі очікується помірний короткочасний дощ із грозою. Вдень пориви вітри сягатимуть 15-20 м/с, а температура повітря коливатиметься від +17°С до +19°С.

У вівторок, 10 червня, день буде хмарним – з самого ранку небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Попередньо без опадів. Середня температура повітря сягатиме +19°С. Ранок і вечір середи, 11 червня, будуть похмурими. Волинян попереджають про дощ з самого ранку, який ближче до вечора повинен припинитися. Максимальна температура повітря становитиме +18°С. Погода у четвер і пʼятницю має бути ясною, температура повітря коливатиметься від +13°С до +19°С.

На вихідні синоптики прогнозують теплу та ясну погоду. Очікується від +21°С до +24°С.

Додамо, що 7 червня температурний рекорд зафіксували і у Львові. У той день температура повітря сягнула +29,9°С, що побило історичний максимум 1998 року.