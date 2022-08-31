Луцька міська рада перейменувала вісім вулиць у місті. Офіційно нові назви почнуть використовувати з 1 жовтня. До цього часу департамент житлово-комунального господарства виготовить та встановить вказівники з новими назвами.

Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії Луцької міської ради, яке відбулось у середу, 31 серпня, повідомляє прес-служба. Загалом з 1 жовтня нові назви матимуть вісім вулиць:

вулиця Баженова => Глиняна;

вулиця Мічуріна => Золота;

вулиця Попова => Конотопської битви;

вулиця Пржевальського => Тильну;

вулиця Путінцева => Волонтерська;

вулиця Старова => Пластова;

вулиця Сурикова => Шістдесятників;

вулиця Черняховського => Гімназійна.

Попередньо всі назви були обговорені та погоджені на комісії з питань впорядкування назв вулиць. Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.