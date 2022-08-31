Луцька міськрада перейменувала вісім вулиць з російськими назвами
У місті з'являться вулиці на честь волонтерів та шістдесятників
Луцька міська рада перейменувала вісім вулиць у місті. Офіційно нові назви почнуть використовувати з 1 жовтня. До цього часу департамент житлово-комунального господарства виготовить та встановить вказівники з новими назвами.
Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії Луцької міської ради, яке відбулось у середу, 31 серпня, повідомляє прес-служба. Загалом з 1 жовтня нові назви матимуть вісім вулиць:
- вулиця Баженова => Глиняна;
- вулиця Мічуріна => Золота;
- вулиця Попова => Конотопської битви;
- вулиця Пржевальського => Тильну;
- вулиця Путінцева => Волонтерська;
- вулиця Старова => Пластова;
- вулиця Сурикова => Шістдесятників;
- вулиця Черняховського => Гімназійна.
Попередньо всі назви були обговорені та погоджені на комісії з питань впорядкування назв вулиць. Департамент житлово-комунального господарства в термін до 15 вересня цього року забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.
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