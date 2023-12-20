У Луцьку підприємця-стоматолога оштрафували на 456 тис. грн за порушення законодавства у сфері РРО. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі податкової уточнили, що клієнти сплачували за послуги через платіжний термінал, але через касовий апарат ці розрахунки не обліковувалися, і фіскальний чек не видавався.

Як повідомила прес-служба ДПС у Волинській області, у листопаді працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту провели перевірку однієї з приватних стоматологій у Луцьку. У клініці не лише надають стоматологічні послуги, а й продають вироби медичного призначення.

«Під час проведення перевірки вказаного медичного закладу встановлено факти проведення розрахункових операцій у безготівковій формі із застосуванням електронного платіжного засобу без застосування РРО та без видачі споживачам розрахункових документів», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час перевірки також виявили порушення порядку ведення обліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, а також продаж виробів медичного призначення, що не були в цьому обліку.

Сума штрафу, яку податкова наклала на підприємця-стоматолога, становить 456,3 тис. гривень. Підприємець намагався оскаржити це рішення, але безуспішно. Воно набере чинності у наступний вівторок, 26 грудня, уточнили в податковій.