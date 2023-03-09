Магазин фірми «Хороший смак», що на вулиці Львівській у Луцьку

Луцьке підприємство з виготовлення ковбаси тимчасово закрили за антисанітарію. Йдеться про підприємство ТМ «Хороший смак», що на вулиці Львівській. Під час перевірки працівники Держпродспоживслужби виявили численні порушення гігієни, через які підприємству протягом десяти днів буде заборонено виготовляти і продавати продукцію.

Як повідомила Держпродспоживслужба Волині, позапланові перевірки проводили протягом трьох днів. Під час огляду виявили численні порушення гігієнічних вимог, зокрема, у цехах був бруд.

«В ковбасному цеху на підлозі наявні обрізані залишки кишкової оболонки, що свідчить про неналежно проведене прибирання. У всіх виробничих приміщеннях наявні залишки неїстівних продуктів – жир, обрізки кишкової оболонки», – йдеться у звіті інспекторів.

У документі також зазначено, що на підприємстві взагалі не було розроблено плану щодо прибирань та підтримання виробництва у чистоті. «Лабораторний контроль якості проведених процедур чищення, миття та дезінфекції робочих поверхонь, в тому числі і поверхонь обладнання, яке контактує з харчовими продуктами, на потужності не ведеться, доказів не надано», – йдеться в документі.

Відтак на десять днів робочих днів підприємству постановили тимчасово припинити виробництво та обіг харчових продуктів. Якщо ж таки покупці знайдуть в магазинах продукцію цього виробника, виготовлену в період з 7 по 18 березня, споживачам рекомендують звертатись у Держпродспоживслужбу.

Згідно з даними на YouControl, підприємство «Хороший смак» зареєстроване в 2015 році, його основним видом діяльності є виробництво м'ясних продуктів. Його власницею та керівницею є Валентина Бандура.