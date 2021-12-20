У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 20 грудня:

Гострі дебати навколо бюджету міста сьогодні відбувалися у міській раді Львова. Вирішили економити на всьому. Видатки на електронний квиток відклали на потім. Замахнулися і на заходи до вшанування десятиріччя Шептицького. Обговоримо деталі гарячого засідання в Ратуші.

Львівські депутати можуть бути причетними до скандалу з домаганнями у Польщі. Інцидент відбувся на зустрічі львів’ян із колегами з міської ради Кракова. Дізнаємось обставини і можливі наслідки цієї ситуації.

Порошенко під підозрою у державній зраді. Екс-президента вважають причетним до постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Оглянемо реакції на цю справу.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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