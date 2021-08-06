У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 6 серпня:

– Львівський каратист Станіслав Горуна здобув медаль на Олімпіаді в Токіо. Дізнаємось, як нашого спортсмена підтримувала фан-зона у сесійній залі Ратуші.

– У районі Під Голоско вже за місяць запрацює дитячий садок. До відкриття готують ЦНАП та сімейну амбулаторію. З’ясуємо, чи вплинуть такі зміни на соціальну напругу в районі активної забудови.

– Львівські готелі вирішили заробляти на азартних відвідувачах. Один за одним вони отримують ліцензії на облаштування залів гральних автоматів. Обговоримо, чому ця індустрія стане вагомим джерелом доходів для готельного бізнесу.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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