У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 3 серпня:

Шістьом поліцейським оголосили вирок у справі про смерть львів’янина під час рейду закладами гральних автоматів. Правоохоронці отримали по вісім років ув’язнення, але від служби не відсторонені і збираються оскаржувати рішення суду. Дізнаємося деталі цієї справи.

У Львові дозволили відновити будівництво скандального ЖК «Тіффані Апартментс». Кажуть, що після штрафів та зупинки будівництва порушення усунули. З’ясуємо, наскільки успішно міська влада впливає на проблемних забудовників.

Керівника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова знайшли повішеним у Києві. Поліція з’ясовує, чи може це бути вбивством опозиціонера. Обговоримо ситуацію з керівником «Білоруського кризового центру» у Львові Олексієм Францкевичем.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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