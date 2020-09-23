Уже цими вихідними, 25-27 вересня, на FESTrepublic відбудеться вже традиційний для Львова сьомий фестиваль крафтового пива та вінілової музики Craft Beer & Vinyl Music Festival. Це перший фестиваль цього року, оскільки весняний довелося скасувати через карантин.

ZAXID.NET дізнавався в організаторів з «Холдингу емоцій !Fest» особливості цьогорічної програми та як пандемія змінила правила гри.

Скільки коштує?

Вхід на фестиваль на три дні включно з усіма нічними подіями коштує 100 грн, разом з фірмовим келихом та сумкою для нього – 150 грн. Проте організатори закликають охочих відвідати фестиваль купляти квитки завчасно онлайн – аби уникнути черги при вході. Онлайн-квитки дешевші на 10 грн, проте сервіс Gastroli.ua ще стягує сервісний збір.

На фестивалі можна буде придбати пиво, їжу чи сувеніри. Розрахунок відбуватиметься лише бофонами – віртуальною валютою «Холдингу», користуватися якою можна буде за допомогою картки чи мобільного додатку Local. На території будуть присутні працівники з мобільними апаратами для поповнення карток чи додатку і термінали самообслуговування EasyPay, також баланс можна буде поповнити самостійно онлайн чи безпосередньо в мобільному додатку.

Пиво на фестивалі наливатимуть лише в скляні келихи – нові фірмові, келихи з попередніх фестивалів чи власні відвідувачів. Головна умова – на них має бути мірна позначка 150 мл. Кількість фірмових келихів лімітована, проте на території також продаватимуть брендовані келихи від пивоварень.

Як доїхати і куди?

Craft Beer & Vinyl Music Festival відбудеться, як і раніше, на території FESTrepublic на вул. Старознесенська, 24. Для зручності відвідувачів від Порохової вежі до клубу кожні 20 хвилин курсуватимуть безкоштовні автобуси: у п’ятницю – з 16:00 до 23:00, у суботу – з 12:00 до 23:00, у неділю – з 12:00 до 21:00.

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Яке пиво?

На фестивалі можна буде спробувати крафтове пиво понад 50 броварів з усієї України, серед яких – першопрохідці українського крафту «Ципа», Varvar, Volta Brewery, First Dnipro Brewery. Як розповів ZAXID.NET керівник PR-відділу «Холдингу емоцій !Fest» Тарас Маселко, цьогоріч учасників буде в понад два рази більше, ніж на першому Craft Beer & Vinyl Music Festival у 2017 році.

«У 2017 році на перший фестиваль приїхали приблизно 20 пивоварень – ті, які могли на той час запропонувати більш-менш якісний крафтовий продукт. Звичайно, як тоді, так і зараз на фестиваль зголошується більше учасників, проте ми намагаємося відбирати з них тих, хто пропонує хороше пиво. Цим займається команда організаторів, фахівці з «Правди», які розбираються в крафтовому пиві та тих показниках, на які треба зважати при відборі пива», – говорить він.

За його словами, співзасновник театру пива «Правда» Юрій Заставний дає учасникам тему – яке пиво зварити спеціально до фестивалю. Цьогоріч це пиво з малим вмістом алкоголю. Участь у такому челенджі не є обов’язковою умовою присутності на Craft Beer & Vinyl Music Festival, проте, каже Тарас Маселко, багато броварів на такі заклики відгукуються.

«Культура споживання крафтового пива росте – з’являється більше пабів, пивоварень, сортів пива, зростає кількість пивних фестивалів в Україні. Наш фестиваль – про розвиток цієї культури, вінільної музики і нової, іншої фестивальної культури. Ще у 2017 році дивувалися, як можна провести пивний фестиваль без пластику, без точок з міцним алкоголем, але ми це зробили. Люди приходять сюди не по п’яні емоції, а по атмосферу і тусовку. Пиво більше не є просто запивоном до горілки», – пояснює він.

Де вініли?

«Коли ми створювали перший фестиваль, ми шукали культуру, схожу до крафтового пивоваріння – не масову, але схожу за цінностями. І ми обрали музику на вінілах. На фестивалі грає музика з вінілів, діє один з найбільших ярмарків вінілу та техніки, ми ставимо кімнату для прослуховування такої музики з відповідною технікою. Це певна тусовка, культура, яка з року в рік зростає», – розповідає Тарас Маселко.

Ярмарок вінілів, виставка апаратури та сам пивний фестиваль працюватимуть з 12:00 (у п’ятницю – з 16:00) до 22:00.

Що, крім пива?

Тарас Маселко говорить, що фестиваль відвідують і багато людей, які приходять сюди не по пиво – поїсти смачної їжі, погуляти з песиками (на території працюватиме спеціальна зона для домашніх улюбленців), послухати якісну музику, потанцювати на вечірках чи просто зустріти знайомих.

«Як і в попередні роки, ми намагалися наповнити програму не тільки більшою кількістю пивоварень та харчових точок, а й розвагами. Увесь 10 корпус ми віддали під мистецькі проекти – виставки, інсталяції та перформанси з музикою. На терасі плануємо допрем’єрний показ документального фільму «Вусатий фанк», що присвячений зародженню фанку в Україні у середині минулого століття», – розповідає він.

У клубі FESTrepublic з 22:00 у п’ятницю та суботу проводитимуть вечірки – disco, r&b, deep house, drum&bass. На відкритій сцені в суботу о 20:00 відбудеться концерт рівненського гурту Ot Vinta!. Також вперше на фестивалі поставлять виставу – «Інтерв’ю з другом», зрежисовану актором театру Курбаса Олегом Онищаком. Повна програма розваг опублікована на сайті Craft Beer & Vinyl Music Festival.

Маски треба?

Попри пандемію коронавірусу організатори не відмовилися від концепції без пластику. На території буде вдосталь рукомийників та місць, де можна буде помити свої келихи між дегустаціями і продезінфікувати руки. Носіння масок на території не обов’язкове, проте організатори закликають їх мати.

На вході усім мірятимуть температуру та контролюватимуть кількість відвідувачів. Як говорить Тарас Маселко, відповідно до карантинних вимог, на території усього FESTrepublic одночасно зможуть перебувати до 2 тисяч людей – приблизно стільки ж було і до карантину, тому організатори розраховують уникнути значних черг.