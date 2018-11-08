Львів обладнають понад двома сотнями гучномовців

Упродовж чотирьох років у Львові встановлять 240 гучномовців у межах програми вдосконалення місцевої системи оповіщення. У четвер, 8 листопада, під час сесії Львівської міської ради депутати ухвалили Програму вдосконалення і розвитку територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту. Згідно з нею, протягом 2019-2022 років управління надзвичайних ситуацій ЛМР має закупити 5 сирен та 240 гучномовців, якими обладнають районні адміністрації та людні місця. В проекті – закупівля й електронних табло.

«Сирени вже встановили у Сихівській райадміністрації, а з наступного тижня ними обладнають Личаківську. Програму будемо спільно реалізовувати з управлінням безпеки міста. Воно виділить нам додаткову жилу оптичного волокна, відтак ми поставимо гучномовці. Проект передбачає здешевлення, будувати нових ліній ми не будемо», – пояснив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій ЛМР Віктор Іваніцький.

До слова, на реалізацію Програми вдосконалення і розвитку територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту з міського бюджету виділять понад 7 млн грн.