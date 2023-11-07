На програму підтримки ЗСУ з бюджету загалом виділили 1 млрд грн

Львів передав чергову партію військовим за загальноміською програмою підтримки ЗСУ. Ідеться про квадрокоптери, зарядні станції, іншу техніку та обладнання.

10 квадрокоптерів DJI Mavic вартістю 1,6 млн грн, що закупили за кошти Львівської громади, у вівторок, 7 листопада, передали 8-му полку Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

У понеділок, 6 листопада, прикордонники 7 Прикордонного Карпатського загону отримали від Львова 50 зарядних портативних електростанцій EcoFlow Delta Max 2000. Також днями місто передало львівським бригадам техніку та обладнання не 41 млн грн.

Портативні зарядні станції для прикордонників від Львова (фото Андрія Москаленка/Facebook)

На програму підтримки ЗСУ з міського бюджету Львівської громади цьогоріч передбачено 1 млрд грн. Загалом на програми підтримки військових цього року місто надає 2,1 млрд грн.