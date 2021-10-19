У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 19 жовтня:

«Червона» зона ближче, ніж здавалося. Україна опинилася в трійці країн світу за показниками добової смертності від коронавірусу, а на Львівщині вже завтра можуть оголосити локдаун через високі показники госпіталізації і заповненості лікарняних ліжок із киснем.

Від початку тижня львівські кінотеатри, кав’ярні і музеї працюють за новими правилами карантину. Поглянемо, як обмеження вплинули на повсякденне життя міста.

Тисячі львів'ян переказали свій одноденний заробіток для Вікторії Полюги. У місті триває кампанія збору коштів для порятунку півторарічної дівчинки зі спінальною м’язовою атрофією. Дізнаємось, скільки залишилося зібрати для досягнення мети.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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