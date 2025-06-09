Lviv Urban Forum – найбільша урбаністична подія України, заснована у 2023 році

11-13 червня у Львові проведуть щорічний міжнародний Lviv Urban Forum, на якому обговорять комплексні підходи до міського планування та розвитку, з врахуванням викликів сьогодення. Цьогоріч спікерами форуму стануть відомі архітектори та містопланувальники з Австрії, Німеччини, Бельгії, Чехії, Швейцарії та України.

Очікується, що в Lviv Urban Forum у 2025 році візьмуть участь 1500 урбаністів, аріхтекторів, студентів і представників місцевих громад.

«Цьогорічна тема “Будуємо тяглість” виникла з прагнення говорити у ці складні й невизначені часи про фахові й фундаментальні речі – ті, що лежать в основі зразкового європейського міста, його якісної архітектури та людиноцентричних громадських просторів. Чи можна поєднати традиції та культурний код з необхідністю інновацій і неминучим еволюційним процесом? Якими власне є традиції, канонічні принципи та цінності, на яких маємо вибудовувати архітектуру та планування сьогодення? На всі ці питання шукатимемо відповідь у презентаціях та дискусіях десятків архітекторів та архітекторок зі світовим іменем, людей, що змінюють на краще міста України та міста поза її межами», – розповів головний архітектор Львова і програмний директор Lviv Urban Forum Антон Коломєйцев.

Учасників та учасниць запрошують до розмови про те, як вибудовувати сталі інституції, підтримувати безперервність архітектурних і містобудівних процесів, передавати знання від покоління до покоління та зберігати сенс у світі, що стрімко змінюється.

«Lviv Urban Forum 2025 – це не лише про міста, а й про сталість інституцій, спільнот і знань. До нас вже приєдналися понад 100 видатних архітекторів, зокрема лауреати Прітцкерівської премії Анн Лакатон, Шигеру Бан та Алехандро Аравена, а торік ми зібрали 1300 учасників. Цього разу очікуємо ще більше людей, які спільно творять майбутнє українських громад», – зазначила співорганізаторка форуму та директорка ГО «Українська урбаністична платформа» Марічка Закалюжна.

Триденна програма форуму включатиме лекції та дискусії від найкращих світових практиків, а також екскурсії містом, воркшопи, презентації книг і можливості для нетворкінгу. Зареєструватися для участі можна за посиланням. Безкоштовно взяти участь можуть представники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, учасники бойових дій і ветерани.

На події виступатимуть міжнародні архітектори, які стоять за знаковими урбаністичними проєктами Європи. Серед них:

Мірослав Шік – засновник концепції «аналогової архітектури»;

Йоганнес Товатт – автор одного з найбільших сучасних міських проєктів Aspern Seestadt у Відні;

Ізабель Клункер – керівниця мюнхенського офісу Max Dudler Architekten;

Доктор Філіп Самін – архітектор будівлі Штабу Європейської Ради (EUROPA) в Брюсселі;

Кетрін Галл – авторка моделі «15-хвилинного міста».

Lviv Urban Forum – найбільша урбаністична подія України, заснована у 2023 році. Форум став ключовою міжнародною платформою для діалогу між українськими та світовими архітекторами й урбаністами, що привносить передові просторові практики задля відбудови і трансформації українських міст.