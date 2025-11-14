Міський голова Львова закликав долучитися до «Єдинозбору»

Львів виділить 50 млн грн на оголошений Фондом Сергія Притули, Світовим конгресом українців (СКУ) та 412-та бригада Nemesis збір на дрони-перехоплювачі. Про це у п’ятницю, 14 листопада, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Мета збору – 1 млрд грн на антишахедні дрони-перехоплювачі.



«Львів також долучається до “Єдинозбору”. Ми виділяємо 50 млн грн. Ці гроші підуть на закупівлю дронів-перехоплювачів та необхідного обладнання для тих, хто щодня захищає наше небо і збиває ворожі “шахеди”. Допомогу отримають найпідготовленіші підрозділи: 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 45-та окрема артилерійська бригада та інші», – написав у своїх соцмережах Андрій Садовий.



Міський голова Львова закликав долучитися до «Єдинозбору». Зробити це можна за посиланням на банку, а деталі збору є на сайті. На момент публікації зібрано понад 84,7 млн грн.