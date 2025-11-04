Компанія розвиватиме базу Львівського медичного університету

У вівторок, 4 листопада, на Львівщині з візитом перебуває делегація німецької компанії Siemens Healthineers та міжнародної платформи SECI. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова ЛОВА Максим Козицький.

Під час зустрічі з німецькою делегацією сторони підписали меморандум про координацію гуманітарних ініціатив, підтримку у постачанні медичного обладнання, реалізацію навчальних програм для лікарів та студентів, а також обмін досвідом між українськими та

Також компанія Siemens співпрацюватиме з ЛОВА в межах створення спільного навчального проєкту з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького.

«Плануємо створити різні формати госпіталів і сучасні навчальні бази, де фахівці зможуть відпрацьовувати практичні навички на новітньому обладнанні», – прокоментував Максим Козицький.

Також під час зустрічі представники SECI повідомили, що передадуть 10 генераторів для лікарень Львівщини. Надходження техніки очікується найближчим часом.