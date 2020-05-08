Львівщина третій день поспіль фіксує рекордне зростання кількості хворих на коронавірус

На Львівщині різко зростає кількість хворих на коронавірус, за останню добу + 65 нових випадків

На Львівщині кількість хворих на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль. За минулу добу у лабораторіях Львова провели 315 ПЛР-досліджень і отримали 65 позитивних результатів. У попередні два дні було виявлено 39 і 42 хворих. Це найбільша кількість хворих за добу, явиявлена з початку карантину.

Учора від цього захворювання помер ще один, 18 хворий, 62-річний мешканець Червонограда. 3 травня його госпіталізували у Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн і репресованих ім. Юрія Липи, що у Винниках, з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Чоловік хворів на бронхіальну астму, повідомила заступниця міського голови, керівниця штабу протидії коронавірсу Галина Слічна.

Мер Львова уже заявив про скликання штабу швидкого реагування. «+65 інфікованих коронавірусом на Львівщині за останню добу (з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування. Подальші дії озвучимо після засідання штабу», – написав Андрій Садовий у Facebook вранці 8 травня.

Станом на ранок, 8 травня, у Львові та області зафіксовано вже 660 хворих на коронавірус, з них 138 одужали, 18 померли.

У лікарнях, які лікують хворих з коронавірусом і з підозрою на це захворювання (здебільшого з важкими пневмоніями), також побільшало пацієнтів. Значно більше людей звертається на консультації до лікарів, в яких є підозра на коронавірус. У них відбирають біоматеріал і скеровують на ПЛР-дослідження.

Як повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник, за минулу добу до приймального відділення лікарні звернулося 206 мешканців області, у 196 з них є підозра на Cоvіd-19. У них відібрано біоматеріал для ПЛР-досліджень і скеровано на домашню самоізоляцію до отримання результатів.

Учора до інфекційної лікарні госпіталізовано 10 пацієнтів, сім з підозрою на коронавірус ( хворі зі Львова, Стрия, с. Пасіки-Зубрицькі, с. Давидів Пустомитівського р-ну, с. Верчани Стрийського р-ну, с. Задвір’я Буського р-ну) та троє з підтвердженим діагнозом Cоvіd-19 (хворі зі Львова і Дрогобича).

Ще двом хворим, які перебували в стаціонарі з підозрою на коронвірусну інфекцію, за результатами ПЛР-досліджень підтверджено діагноз (хворі з с. Добряни Стрийського р-ну).