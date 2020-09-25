Угоду підписали Олексій Скрипник та шейх Маджид Бін Саїд Аль Нуаймі

У вівторок, 22 вересня, у торговій палаті міста Аджмана (Об'єднані Арабські Емірати) засновник львівської ІТ-компанії ELEKS Олексій Скрипник та шейх Маджид Бен Саїд Аль Нуаймі підписали угоду про співпрацю. Як повідомив ZAXID.NET Олексій Скрипник, договір стосується партнерства в галузі ІТ та інновацій, а також заснування нового бізнесу в Аджмані.

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«Засновник ELEKS Олексій Скрипник підписав угоду про партнерство та Акт про заснування нового бізнесу в еміраті Аджман, що ознаменувало початок історичного партнерства з головою Емірійського суду правителя Аджмана – шейхом доктором Маджидом Бен Саїд Аль Нуаймі», – повідомили у компанії ELEKS.

Під час зустрічі доктор Маджид та Олексій Скрипник обговорили сучасні події в IT-галузі та можливості майбутньої співпраці. А також – питання кібербезпеки, важливість співпраці та обміну передовою практикою у сфері ІТ й цифрового управління.

«Ми неймовірно раді співпрацювати з шейхом Маджидом Аль Нуаймі. Це великий крок для України у подальшому розвитку ІТ-галузі та, зокрема, цифрового управління. Об’єднавшись для обміну найкращими практиками, ми можемо створити безпечне, інноваційне та вигідне цифрове майбутнє для всіх», – прокоментував подію Олексій Скрипник.

Олексій Скрипник – засновник львівської компанії ELEKS, яка була створена у 1991 році. На сьогодні це одна з найбільших ІТ-компаній в Україні, яка надає послуги з розробки програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості. На початку свого існування займалася розробкою власних програмних продуктів для електроенергетичних підприємств. Із 1999 року ELEKS Software почала працювати на ринку аутсорсингу. На сьогоднішній день компанія налічує понад 1500 працівників. Компанія має офіси у Чикаґо, Лондоні, Талліні, Берліні, а також Києві, Львові, Тернополі та Івано-Франківську.

Шейх Маджид Бен Саїд Аль Нуаймі (H.H. Sheikh Dr.Majid Bin Saeed Al Nuaimi) – відомий в галузях освіти, охорони здоров'я та фінансів ОАЕ. Був міністром у справах Федеральної Верховної Ради, першим головою банку Перської затоки. Голова Емірського палацу Аджману.