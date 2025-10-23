Львівська міськрада фінансово долучилась до підтримки комунальних стоматологічних поліклінік
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 жовтня
У четвер, 23 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Ще один заступник. Депутати міськради погодили кандидатуру Андрія Жолоба на посаду заступника мера з питань ветеранів.
- Доступна стоматологічна допомога. Як міські поліклініки розвиваються і розширюють свої послуги.
- Втратила зір і опинилась на вулиці. Історія мешканки львівського центру для безпритульних.
- Щоб більше людей могли дізнатись про українського поета. Львівський школяр створив із Lego англомовний мультик про Василя Стуса.
