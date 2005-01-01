Львівська міськрада проголосувала за розвиток україномовного культурного продукту

Секретар комісії культури, молодіжної політики та спорту Юлія Хомчин під час сесії ЛМР

У четвер, 22 березня, депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу про розвиток україномовного культурного продукту. Документ спрямований на реалізацію низки ініціатив із розвитку літератури, кінематографії та дослідницьких проектів.

Йдеться про відзначення найкращих україномовних видань львівських видавництв, заснування у Львові літературної резиденції і запровадження програми підтримки молодих письменників, які пишуть українською мовою. Ухвала також передбачає грантову підтримку дослідницьких проектів у сфері культури та історії України.

«Прийняття цієї ухвали стало послідовним кроком до втілення стратегії розвитку культури, яку міська рада затвердила минулого року. Важливо, щоб уже через рік ми отримали якісний і створений у Львові продукт у сфері кіно, літератури і досліджень культури», – прокоментувала рішення депутатка Львівської міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» Юлія Хомчин. Втіленням зазначених в ухвалі проектів займатиметься департамент розвитку ЛМР.